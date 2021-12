Mirco Nontschew: Jetzt kommt alles ans Licht!

Nur eines ist soweit klar: Mirco Nontschew, in den 90er-Jahren von den Massen geliebt, war zuletzt ganz allein. Eine Ehe gescheitert, ebenso die letzte Beziehung – von seinen drei Kindern lebte er getrennt. Zudem sollen den Komiker Geldsorgen geplagt haben. Vor dem Amtsgericht Berlin-Schöneberg musste er seine Vermögensverhältnisse offenlegen. Auch von gesundheitlichen Problemen ist die Rede. Der einst gefeierte TV-Star soll vor Kurzem zur Behandlung in einer Klinik gewesen sein.

In den letzten Monaten gab es aber wieder Licht am Ende des Tunnels – zumindest beruflich. Nach vielen ruhigen Jahren war Mirco Nontschew wieder gefragt: In Michael "Bully" Herbigs (53) Show "LOL – Last One Laughing" (Amazon Prime) war er in Staffel 1 zu sehen, die dritte Staffel wurde gerade abgedreht.