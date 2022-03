Motsi Mabuse: Bittere Tränen! Sie muss jetzt ganz stark sein

Motsi macht sich schreckliche Sorgen

Papa Volodimi und Mama Lubov sitzen inmitten des Krieges in der Ukraine – in Kharkiv – fest. Ohne Gas, ohne Wasser. Mittlerweile sei das Paar in Sicherheit, gibt der TV-Star Entwarnung. Aus dem immer mehr zerbombten Gebiet kann es aber dennoch nicht fliehen. Eine besorgniserregende Situation, die tiefe Spuren in Motsis Seele hinterlässt: "Es ist herzzerreißend, meine Schwiegermutter weinen zu hören, sie hat Angst!"

Umso erstaunlicher, dass es der "Let’s Dance"-Liebling schafft, sich vor laufender Kamera nichts von all dem Kummer und den Tränen anmerken zu lassen. Getreu dem Motto: „The Show must go on!“ Mit ihrer Stärke setzt Motsi auch ein mutiges Zeichen: Am Ende werden Liebe, Zusammenhalt und Hoffnung über all das Leid und Unrecht triumphieren!

