"Let's Dance": Alle Ex-Juroren und die heutige Jury im Überblick

In Staffel 2 übernahm Ute Lemper den freien Platz. Die Musical-Darstellerin blieb ebenfalls nur eine Staffel, bevor in Staffel 3 Isabel Edvardsson dazu stieß – ein Name, der "Let’s Dance"-Fans bis heute vertraut ist.

Zwar war sie nur eine Staffel lang Teil der Jury, doch ab dann regelmäßig als Profitänzerin im Einsatz. 2024 und in der aktuellen 18. Staffel von "Let's Dance" pausiert Isabel aufgrund ihrer Elternzeit.

In Staffel 3 wurde außerdem die Jury weiter durchgetauscht. Für Hull und Schöffl kamen Designer Harald Glööckler, der für immerhin zwei Staffeln der Jury erhalten blieb, und Entertainer Peter Kraus, der wiederum nach nur einer Staffel die Show wieder verließ.