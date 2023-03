Motsi Mabuse: Ihre Sky-Doku "Her Story" geht unter die Haut

Motsi erzählt von ihrer harten Vergangenheit: "Ich weiß, wie es ist, allein zu sein - als einzige schwarze Frau in einem Raum", erzählt sie. "Niemand hat mir etwas geschenkt". Außer vielleicht "Talent", sagt sie weiter. Doch trotzdem musste sich die 41-Jährige immer durchkämpfen: "Wir waren die erste schwarze Familie", sagt sie rückblickend. "Gefühlt mussten wir zehnmal mehr leisten." Der Erfolg kam schnell, ihr heutige "Let's Dance"-Jurykollege Joachim Llambi entdecke sie und holte sie ins Fernsehen. Dort beendete sie dann 2014 live während einer "Let's Dance"-Show ihre Profikarriere. Anschließend wurde sie zur Jurorin der Tanzshow.

Generell spricht Motsi in ihrer Doku viel über ihre Herkunft und ihre "Verantwortung gegenüber People of Color", die Motsi sehr am Herzen liegt. Denn auch die heute vor Selbstbewusstsein strotzende Jurorin, war mit sich nicht immer im Reinen: "Als ich nach Deutschland kam, gab’s nur Arabella Kiesbauer", erinnert sie sich an die damalige Pro-Sieben-Moderatorin mit ghanaischen Wurzeln. "Am Anfang habe ich gedacht, ich bin ganz allein."

Doch mittlerwile weiß Motsi ganz genau wer sie ist und was sie kann. Mehr dazu erzählt die "Let's Dance"-Jurorin in ihrer Doku.

"Her Story" läuft mittwochs um 20.15 Uhr bei Sky Documentaries und ist parallel auf WOW und über Sky Q auf Abruf verfügbar.

