Motsi Mabuse: "Let's Dance"-Aus! "Es war schön mit euch, ich höre auf"

2007 war Motsi das erste Mal bei "Let's Dance" als Profitänzerin dabei. In ihrer ersten Staffel fegte sie mit Schlagersänger Guildo Horn übers Parkett, 2010 brachte sie Ex-"GNTM"-Juror Rolf Scheider das Tanzen bei. Doch begeistert war die gebürtige Südafrikanerin von ihren Tanzpartnern nicht. Sie drohte Sender RTL sogar mit ihrem Ausstieg. "Nach dem zweiten Mal bin ich hingegangen und habe gesagt: 'Es war schön mit euch, ich höre auf'", erzählte sie Ina Müller in ihrer Sendung "Inas Nacht". "Die haben dir ja immer die alten weißen Säcke zugeschanzt", ätzte auch Ina. "Sorry, aber da war doch nie ein gut aussehender Halb-Promi dabei. Das fand ich ungerecht!"