"Sie hat es geschafft": Motsi Mabuse macht freudige Verkündung
Motsi Mabuse teilt einen emotionalen Moment: Mit Ehemann Evgenij Voznyuk zeigt die "Let's Dance"-Jurorin ihr Familienglück und startet in einen neuen Lebensabschnitt.
Bei "Let's Dance"- Star Motsi Mabuse und Ehemann Evgenij Voznyuk gibt es einen besonderen Meilenstein zu feiern.
© IMAGO / Hartenfelser
Die Einschulung ist ein einzigartiger Meilenstein – für Kinder wie für Eltern. Auch Motsi Mabuse (44) durfte diesen besonderen Tag nun erleben. Auf Instagram teilte die beliebte "Let's Dance"-Jurorin ein Video, das ihre Fans begeistert – nicht zuletzt, weil sich viele damit identifizieren können.
In dem Clip zeigt sich Motsi gemeinsam mit ihrem Ehemann Evgenij Voznyuk (41). Auf dem Rasen führen die beiden eine Hebefigur mit Drehung vor – beide lachen überglücklich. Dazu schreibt die stolze Mama:
"She did it, we did it! Einschulung unseres kleinen Engels ein neuer Lebensabschnitt beginnt. Viel Glück und Freude auch an alle anderen Kids, die heute starten! #Einschulung #ProudParents". Ein Moment, der zeigt, wie stolz die Eltern auf ihre Tochter sind.
Das ist über Motsi Mabuses Familienglück bekannt
Privat gibt sich Motsi eher zurückhaltend, doch ein paar Einblicke in ihr Leben sind bekannt. Ihre Tochter kam am 6. August 2018 zur Welt und ist somit bereits sieben Jahre alt. Seit 2017 ist Motsi mit Evgenij Voznyuk verheiratet, mit dem sie auch eine eigene Tanzschule in Kelkheim bei Frankfurt betreibt.
Besonders spannend: Die Kleine wächst dreisprachig auf. "Wir reden Englisch mit unserer Tochter. Sie redet Russisch mit ihrem Vater und den Großeltern. Mein Mann und ich unterhalten uns auf Deutsch", verriet die Tänzerin einst. Schon früh betonte Motsi, dass ihre Tochter eine starke Persönlichkeit entwickelt habe, auf die sie und ihr Mann besonders stolz sind.
Balance zwischen Showbusiness und Privatleben
Auch wenn Motsi Mabuse regelmäßig auf der großen Bühne steht, gelingt es ihr, Familie und Karriere in Einklang zu bringen. 2007 nahm Mabuse mit Promi-Partner Guildo Horn an der 2. Staffel von "Let's Dance" teil, seit 2011 sitzt sie in der Jury.
Während sie ihre Fans mit Einblicken in ihr Berufsleben begeistert, bleibt das Privatleben weitgehend geschützt. In den sozialen Netzwerken gibt es hin und wieder Momente mit ihrem Lebensgefährten zu sehen, das Gesicht ihrer Tochter wird aber bewusst nicht gezeigt. Auch der Name ihres Kindes bleibt ein Geheimnis.
Privat wie beruflich läuft es rosig. Doch das war nicht immer so. Erst kürzlich gewann Motsi Mabuse einen Rechtsstreit gegen ihren Ex-Mann Timo Kulczak, gegen den sie unangenehme Vorwürfe erhoben hatte >>>
Neuer Lebensabschnitt, mehr Freiheit
Mit der Einschulung ihrer Tochter startet für die Familie ein neues Kapitel, das auch Motsi Mabuse neue Möglichkeiten eröffnet. Jetzt, wo ihr Kind in der Schule ist, kann sich die Jurorin vielleicht sogar neuen Projekten widmen. Erst einmal geht es für sie aber auf große "Let's Dance"-Tour. Bereits im Herbst 2025 geht es los.