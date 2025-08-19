"Sie hat es geschafft": Motsi Mabuse macht freudige Verkündung

Mit der Einschulung ihrer Tochter startet für die Familie ein neues Kapitel, das auch Motsi Mabuse neue Möglichkeiten eröffnet. Jetzt, wo ihr Kind in der Schule ist, kann sich die Jurorin vielleicht sogar neuen Projekten widmen. Erst einmal geht es für sie aber auf große "Let's Dance"-Tour. Bereits im Herbst 2025 geht es los.