Motsi Mabuse: Sie hat ihr Lachen für immer verloren

Nicht nur bei Motsi Mabuse (40) flossen deshalb schon viele Tränen, ihre Schwiegereltern zittern im Bombenhagel ihrer Heimat, suchen Schutz in einem Bunker. Den Eltern von Evgenij Voznyuk (38), Motsis Ehemann, gehe es den Umständen entsprechend und sie stehen regelmäßig in Kontakt, erklärt die gebürtige Südafrikanerin. Gut, dass sie mit ihren Ängsten und Sorgen auch auf ihre TV-Kollegen zählen kann! Besonders ihre engen Vertrauten Joachim Llambi (57) und Jorge González (54) werden ihr Trost spenden, immer ein offenes Ohr für sie haben. Mit Kollegin Janin Ullmann (40) kann sie ihre Emotionen sicherlich auch besprechen.

Auch die Profi-Tänzer Ekaterina Leonova (34), Vadim Garbuzov (34), Evgenij Vinokurov (31), Valentin (35) und Renata Lusin (34) sind betroffen: Sie alle stammen aus Russland oder der Ukraine. Tröstend: Der Zusammenhalt unter den Kollegen gibt allen ein ganz besonderes Gefühl: "Man schöpft Mut dadurch, dass man hier wirklich eine Gemeinschaft hat", so Valentin gerührt. Und auch die Zuschauer sollen kurz ihre Sorgen vergessen – das ist allen ebenfalls wichtig. Renata weiß zwar, dass man vor der aktuellen Situation die Augen nicht verschließen kann, aber die negativen Gedanken sollen nicht überhand nehmen. "Wir versuchen einfach, den Leuten wenigstens ein paar Stündchen ein bisschen Freude zu bereiten, oder dass sie auf andere Gedanken kommen. Und wir versuchen auch, durch die Show auf andere Gedanken zu kommen", so die schöne Brünette. Renatas Tanz-Partner Mathias Mester (35), er tritt als erster kleinwüchsiger Kandidat der gesamten Staffeln auf und ist Gewinner im Kugelstoßen bei den Paralympischen Spielen, nimmt sie sicherlich ohne Zögern sofort in den Arm, wenn ihre Emotionen sie übermannen...

"'Let’s Dance' ist auf jeden Fall Liebe", bringt es Vadim Garbuzov auf den Punkt. Wirklich toll, wie Motsi und Co. mit allem umgehen!