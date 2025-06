Motsi Mabuse: So deutlich rechnet sie nach dem "Die Verräter"-Finale ab

Es gibt allerdings auch einige, die Motsi für ihr Verhalten kritisieren und sich gewünscht hätten, dass die "Let's Dance"-Jurorin die Show verlassen muss. Auch für diese Menschen hat der Fanliebling eine klare Message: "Ihr habt mich gehasst, bevor das Spiel überhaupt richtig angefangen hat. Zu laut. Zu präsent. Zu gefährlich. Und als ich dann gespielt habe, wirklich gespielt, war es plötzlich ZU Viel (nothing new)", so der TV-Star. "Ich habe nicht gespielt, um gemocht zu werden. Ich habe gespielt, um zu spielen. Mit Verstand. Mit Haltung. Und mit Frauen an meiner Seite, die wussten, was sie tun", stellt sie klar.