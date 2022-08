Motsi Mabuse: Tränen im Familienurlaub

Immer häufiger nahm sie sich in den letzten Jahren spontane Auszeiten, flüchtete in ein Wellness-Hotel in den Schwarzwald, um runterzukommen. Daheim richtete sie sich einen Raum der Ruhe ein, "um neue Kraft zu schöpfen". Ob "Let’s Dance"-Kollege Joachim Llambi (58) ihr helfen kann? Die beiden sind eng befreundet, wohnen nahe beieinander und verbringen ihre Urlaube häufig miteinander. Auch Jury-Kollege Jorge González (54) ist da, wenn sie ihn braucht. Und Freunde scheint Motsi derzeit dringend nötig zu haben.

Gerade postete sie die kryptischen Sätze: "Es gibt nur vier Worte, die so viel mehr bedeuten als 'ich liebe dich', und diese Worte sind: 'Ich bin für dich da!'" Ein verzweifelter Hilfeschrei? Fühlt sich Motsi überfordert und im Stich gelassen? Immerhin hat sie vor Kurzem nicht nur ihre Schwiegereltern aus der Ukraine zu sich geholt, sondern insgesamt nun zehn Menschen in ihrem Drei-Personen-Haushalt aufgenommen! Ihr Nervenkostüm scheint am Ende, das Familienglück in Gefahr.

Freunde sorgen sich bereits länger um sie. Bei der virtuellen Talkrunde "Lasst uns reden, Mädels" brach sie in Tränen aus, als es um Träume ging. "Es ist wichtig loszulassen, du kommst jetzt endlich auch mal zur Ruhe", riet ihr Marijke Amado (68). Selbst ihre besorgte Mama Dudu (66) meldete sich jetzt aus Südafrika auf Facebook zu Wort – was sie nur sehr selten macht und auch nie so persönlich: "Glaube an dich, Mädchen, das war mein Motto in meiner High School, weißt du, dass deine Familie dich liebt und das sollte deine Stärke sein!", schreibt sie ihr.

Motsi, bleibe stark!