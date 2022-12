Motsi Mabuse & Evgenij Voznyuk: "Absolutes Chaos" - Jetzt platzt es aus ihr heraus

Ganze drei Jahre lang konnte Motsi Mabuse die Weihnachtszeit nicht bei ihrer Familie in Südafrika verbringen. Doch in diesem Jahr geht ihr großer Wunsch endlich in Erfüllung! "Ich war jetzt drei Jahre in Deutschland mit meiner Mini-Mini-Familie, wir zu dritt", erklärt die Tänzerin am Rande der "Let's Dance"-Weihnachtsshow im Gespräch mit RTL. Nun wird es Zeit für eine Veränderung!