Nach Aaron Carters Tod: Drama um seinen Sohn Prince!

Die braunen Knopfaugen, die hellblonden Haare: Ja, dieser süße Knirps ist ganz der Papa! Der vierjährige Sohn von Sänger Aaron Carter (✝ 34) wird bei der Premiere von “The Carters: Hurts To Love You“ von Fotografen bedrängt. Jeder will ein Bild von dem Jungen, der seinem toten Vater so ähnelt. Seine Mutter Melanie Martin (32) hat den kleinen Prince auf dem Arm, sie strahlt. Doch das Kind wirkt verstört ...