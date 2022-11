Nach der Trennung von Anna-Carina: Stefan Mross verlässt Deutschland!

Stefan wagt einen Neuanfang

Wie "Bild" erfahren hat, soll Stefan 2023 nach Thailand fliegen, um beim "Kampf der Realitystars" dabei sein zu können. Das würde auch erklären, warum er in letzter Zeit häufiger mit Kate Merlan gesichtet wurde. Die beiden arbeiten derzeit an einem geheimen Projekt, waren sogar aus beruflichen Gründen zusammen bei einem Chiropraktiker. Offiziell wurde ihre Teilnahme allerdings noch nicht bestätigt.

Für Stefan könnte die Teilnahme an der TV-Show eine willkommene Ablenkung von seinem neuen Single-Alltag sein. Immerhin war Anna-Carina ganze sechs Jahre lang die Frau an seiner Seite. Diesen Schmerz muss er erst einmal richtig verkraften. Doch die Zeit heilt bekanntlich alle Wunden. Und sollte er beim "Kampf der Realitystars" gewinnen, hebt die Siegerprämie in Höhe von 50.000 Euro sicherlich auch seine Laune...