Nach Dschungel-Aus: Bittere Trennung bei Lucas Cordalis und Daniela Katzenberger!

"Ganz besonders jetzt, wo ich hier alleine sitze. Das finde ich so megalieb von euch! Ich liebe euch, ihr seid die absolut Besten!", so Lucas Cordalis weiter. Noch kann er mit seiner Community - das wird jedoch bald nicht mehr möglich sein. Denn zum Start vom Dschungelcamp hat er Fernseh- und Handyverbot. Der Grund? Sollte er doch noch ins Dschungelcamp nachrücken, soll er neutral an der Show teilnehmen. Deshalb darf er aus der Sendung nichts erfahren. Das Handyverbot würde bedeuten, dass er nicht mehr mit seinen Fans kommunizieren kann, aber auch nicht mehr mit seinen Liebsten - so auch Daniela Katzenberger. Ob Lucas Cordals noch nachträglich einziehen kann, steht zum derzeitigen Zeitpunkt noch nicht fest.

