"Sommerhaus"-Star Tessa Bergmeier: Nach Trennung! Sie zeigt sich wieder mit Ex Jakob

Am Abend des 7. November zeigten sich Tessa und Jakob plötzlich bei der Premiere der Cornelia-Poletto-Palazzo-Show "Family Affairs" in Hamburg. Beide strahlen in die Kameras und haben gute Laune. Und die Fans staunen!

Doch wer jetzt hofft, dass die beiden wieder zueinander gefunden haben, der wird enttäuscht. Auf den gemeinsamen Auftritt angesprochen, erklärt Tessa gegenüber "TAG24": "Jakob und ich kennen uns schon sehr, sehr lange und Jakob ist immer in meinem Herzen."

Und weiter: "Wir sind immer schon beste Freunde. Und nur weil eine Beziehung in die Brüche geht, heißt das noch lange nicht, dass man verfeindet sein muss. Auch wenn wir getrennt sind, ist er immer noch eine sehr wichtige Person in meinem Leben."

Auch nach der Trennung verstehen sich die beiden eben noch gut und bleiben schlicht und einfach Freunde. Und eine andere Sache stellt Tessa abschließend auch noch klar: "Die Trennung hat nichts mit dem 'Sommerhaus' zu tun!"