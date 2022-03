Nadine Klein: Betrug in Paris! So krass wurde sie hintergangen

Aber der nette Fremde, der sie dann sogar noch mit auf die Polizeiwache begleite um den Diebstahl zu melden und sie auch noch am Hotel absetzte, entpuppte sich am Ende als gar nicht so vertrauenswürdig, wie Nadine am Anfang dachte. Nachdem sie ihr Smartphone durch das Handy des Unbekannten gesperrt hatte und seine Nummer bei ihrem Provider als Kontakt angab, wurde die Sache skurril. Zurück im Hotel änderte Nadine ihre Kontaktnummer auf die Nummer ihrer Freundin mit der sie in Paris urlaubte. Vier Stunden später meldete sich der Fremde aber wieder bei ihr mit den Worten: "Er habe jetzt eine Nachricht bekommen, dass mein Handy aktiviert wurde".

Was jedoch auf die ehemalige Bachelorette besonders komisch wirkte, war, dass in der besagten Nachricht ihre Apple-ID und ihr Passwort von ihr verlangt wurden. Das konnte keine Originalnachricht ihres Providers sein! Nadine stellt fest: "Das war einfach auch die Sekunde, in der sich meine komplette Sichtweise geändert hat". Ihr wird klar, dass sie Opfer einer fiesen Betrugsmasche geworden ist und der Fremde ihre Daten nur braucht, um das Handy entsperren und weiterverkaufen zu können. Aber nicht mit Nadine! Sie durchschaut die Betrüger und wird ihnen diesen Gefallen nicht tun. Ärgerlich ist es trotzdem...

