"Bachelor"-Jana-Marie: Eifersuchts-Drama! Jetzt bekommt sie ihr Fett weg

Im letzten Jahr kämpfte auch Bachelor-Girl Michelle Gwozdz mit allen Mitteln um das Herz des damaligen Bachelors Niko Griesert - mit Erfolg. Ihre doch manchmal sehr besitzergreifende Art verschaffte ihr am Ende sogar die letzte Rose, ganz zur Verwunderung der Zuschauer, die von der ständigen Eifersucht von Mimi am Ende eher genervt waren. Klingt bekannt? Ja, auch dieses Jahr bleiben die Frauen in der Villa nicht von Eifersuchts-Dramen verschont, angeführt von Kandidatin Jana-Marie, die bereits mehrfach für Stress unter den Kandidatinnen sorgte. Vor allem ihre Reaktion auf die Date-Einladung von Dominik Stuckmann kurz nach den Übernachtungsdate mit Konkurrentin Anna traf weder bei den Zuschauern noch bei Bachelor Dominik auf Verständnis. Als sie mit den Worten "Du wirst die ganze Zeit an Anna denken" wieder einmal ihrer Eifersucht freien Lauf ließ, platzte sogar dem sonst so von Jana-Marie angetanen Bachelor der Kragen. "Deine Reaktion war echt uncool!" konfrontierte er die 29-Jährige.

Auch die Zuschauer finden das Verhalten der Unternehmerin aus Marbella unangemessen. Auf Instagram werden Stimmen laut, dass sie ihre Vorgängerin Mimi sogar in Sachen Eifersucht übertreffen würde. So schreibt ein aufgebrachter Fan in den Kommentaren: "Sie sollte heimfahren. Man weiß doch, worauf man sich bei diesem Format einlässt. Die ist noch schlimmer als Mimi". Ob Jana-Marie sich mit eifersüchtigen Sprüchen wie diesem nicht selbst ins Aus katapultierten wird, bleibt abzuwarten. Eine Rose bekam sie von Bachelor Dominik trotz allem. Mimi hat im letzten Jahr ja auch gezeigt, wie weit einen eine solch penetrante Art bringen kann.

