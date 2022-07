Nadine Klein: Rückkehr als Bachelorette!

Die einstige Rosenverteilerin genießt ihre Zeit mit ihren Mädels offensichtlich in vollen Zügen. Dazu schreibt sie unter dem Post: "Bachelorette again but this time for real. Was für ein unvergesslicher Trip". Sie scheint sich allen Anscheins nach wieder gut in ihre Rolle als Bachelorette zurückversetzen zu können. Ohnehin sieht ihr Trip nach Mykonos den Bildern zu Folge nach ein gelungen JGA aus. Da können Fans ja gespannt auf die bestimmt schon bald folgenden Hochzeitsbilder mit ihrem Tim sein.

