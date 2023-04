Nadja Abd el Farrag: Eine zweite Chance! Dieser Mann macht sie jetzt glücklich

Der Millionär will Nadja eine neue Wohnung besorgen und sie bei ihren Schulden unterstützen. Gerade erst standen die beiden für "Ellermanns Welt" vor der Kamera und reisten gemeinsam nach Lübeck. "Wir hatten viel Spaß, waren am Holstentor, haben später im berühmten Café Niederegger Kuchen genossen", verrät der Entertainer gegenüber "Bild". "Ich möchte Nadja zurück ins Leben holen, ihr eine Perspektive geben. Sie hätte mit ihrem Gesangs-Talent einen statthaften Betrag im Laufe der Jahre ansparen können, leider hat es das Leben anders gewollt. Ich werde ihr auch wieder Auftritte besorgen."

Naddel schaute sich auch einige Wohnungen in Lübeck an, die Andreas gehören. "Ich mag die Stadt. Das Einzige, was mich stört, ist die Entfernung zu meiner Mutter, die in Hamburg lebt", verrät sie anschließend. Bleibt abzuwarten, wie es für sie weitergehen wird. Andreas will alles tun, um ihr endlich zu helfen...