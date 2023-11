Natascha Ochsenknecht: "Doppelhochzeit auf hoher See"

Herrlich! Natascha Ochsenknecht und ihre Mutter Bärbel erfüllten sich mit einer gemeinsamen Kreuzfahrt auf "TUI Mein Schiff 5" kürzlich einen langersehnten Traum. Auf der Mittelmeer-Reise erlebten sie spannende Reiseziele, ein kulinarisches Verwöhnprogramm, Wellnessbehandlungen – und den einen oder anderen Flirt auf hoher See…

Sie sind beide aktuell Single! Ein Zustand, den Mutter und Tochter gerne ändern würden? Wenn es nach Natascha gegenüber "Das Neue" geht, natürlich: "Ich bin nicht auf der Suche, aber wenn in Zukunft einer kommt, der mich total umhaut, sage ich auch nicht nein! Viel schöner wäre es, wenn wir erst einmal einen neuen Mann für meine Mutter finden. Am besten einen Tänzer!" Auch Mutter Bärbel hat klare Vorstellungen: "Ich hatte vier Partner, zum Teil fast 20 Jahre jünger. Leider sind alle verstorben. Ich kann mich über einen Mangel an Angeboten nicht beklagen. Aber bislang hatte ich nicht das Bedürfnis, dass es über eine intensive Freundschaft hinausgehen müsste...".