Natascha Ochsenknecht: Helikopter-Oma? Jetzt spricht sie ein Machtwort

Auf Instagram ließ Natascha Ochsenknecht ihre Fans ihr jetzt wieder Fragen stellen. Natürlich waren darunter auch einige Fragen zu ihrem aktuellen Verhältnis zu Yeliz Koc. Sie schreibt ganz gelassen, dass die beiden sich ausgesprochen haben und, dass Jimi und Yeliz in ihren Augen "tolle Eltern" sind. Doch ein User will es ganz genau wissen. Wie präsent ist Natascha in der Baby-Erziehung ihrer Enkelkinder? Der Nutzer fragt: "Mischt du dich bei deinen Kindern in der Erziehung/Pflege ein oder eher die coole Omi?" Darauf hat Natascha eine klare Antwort: