Natascha Ochsenknecht: Nie wieder ein jüngerer Mann!

Eigentlich war Natascha Ochsenknecht in der Vergangenheit immer eine große Verfechterin davon, dass Alter in einer Beziehung keine Rolle spielt. Immerhin war sie selbst rund 10 Jahre in einer On-Off-Beziehung mit einem jüngeren Mann. Bis 2017 war die Ex von Uwe Ochsenknecht mit dem ehemaligen Profi-Fußballer Umut Kekilli (38) zusammen. Das Paar trennte ganze 20 Jahre Altersunterscheid. Jetzt rudert die 57-Jährige jedoch zurück und erklärt, wieso ein Jüngerer für sie nicht mehr in Frage kommt.