Natascha Ochsenknecht: Skurrile Angebote für Sex mit ihren Söhnen

Damit hätte wohl selbst die Löwen-Mama Natascha Ochsenknecht nicht gerechnet. Dass ihre Söhne Jimi Blue Ochsenknecht und Wilson Gonzalez Ochsenknecht schon seit klein auf wahre Mädchenschwärme waren ist kein Geheimnis. Schon zu "Wilde Kerle"-Zeiten hingen sie in so manchen Mädchenzimmern an der Wand. Doch, dass die Schwärmereien für ihre Söhne solche Ausmaße annehmen könnte, war für Mama Natascha ein Schock.