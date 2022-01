Cheyenne Ochsenknecht: Das steckt wirklich hinter dem Baby-Namen!

Dieser Name ist wirklich einzigartig. Ob Mavie bereits versteht welch eine große Bedeutung hinter ihren Namen steckt? Dafür ist sie wahrscheinlich noch etwas zu klein. Jedoch wird sie sich gewiss in der Zukunft freuen, einen solch bedeutsamen Namen zu tragen, der sie in der Herkunft auch so stark mit ihrer Mutter Cheyenne Savannah verbindet.

Auch ihr Bruder Jimi Blue Ochsenknecht entschied sich mit "Snow Elanie" ebenfalls für einen außergewöhnlichen Namen. Bis zur Geburt war jedoch nicht mal klar, ob er bei der Namensgebung dabei sein darf. Mehr zu dem Drama mit Baby-Mama Yeliz Koc erfährst du im Video: