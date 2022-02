Natascha Ochsenknecht & Yeliz Koc: Jetzt wird es zur richtigen Schlammschlacht!

Eigentlich hatten die beiden Ex-Partner sich ja ausgesprochen. Jimi begleitete Yeliz sogar zu "Kampf der Realitystars", um ihr hinter den Kulissen beizustehen. Die beiden zogen also trotz Trennung wieder an einem Strang, wohl auch dem gemeinsamen Töchterchen Snow Elaine zuliebe. Doch jetzt scheint das ganze Drama wieder von vorn loszugehen. Denn Sky veröffentlichte den Trailer zur neuen Doku-Soap "Diese Ochsenknechts" (ab 21. Februar, sechs Folgen auf Sky) – und Yeliz sieht rot, fühlt sich vorgeführt. "Wir haben sie mehrfach gefragt, ob sie ein Teil der Serie sein will", stellt Jimis Mutter Natascha gegenüber der "Closer" klar. "Sie wollte nicht, und das ist okay!"

Was Yeliz jedoch nicht wusste: Die Produktion schnitt ihre Wut-Postings aus der Zeit ihrer schmutzigen Trennung in die Sendung. Klar, in der Soap geht’s schließlich um möglichst viel Drama, warum sollte man also diese emotional schwierige Phase in Jimis Leben ignorieren? Doch Yeliz ist stinksauer. "Ich wüsste auch gerne, warum einfach meine Fotos & Videos verwendet werden", schimpft sie auf Instagram. Und legt gleich noch mal nach: Sie hätte das alleinige Sorgerecht für Snow Elaine, und Jimi würde keinen Unterhalt bezahlen. Klingt ganz so, als hätte sie, Versöhnung hin oder her, noch einiges mit ihrem Ex zu klären…