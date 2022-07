Nathalie Bleicher-Woth: Eiskalt im Stich gelassen! Bittere Tränen vor der Geburt

Nathalie ist total enttäuscht

Während einer Instagram-Fragerunde will ein Fan wissen, ob Nathalie die Schwangerschaft bereut. "Klar hätte ich niemals damit gerechnet, dass Baby L und ich so aufs krasseste im Stich gelassen werden und uns so viel angetan wird, aber mein Kind kann dafür ja nichts“, stellt sie klar. Es sei trotzdem extrem hart, mit der Situation umzugehen. "Ich habe viel, viel, viel geweint und tu es manchmal immer noch. Aber ich bin dennoch so dankbar, für mein kleines Wunder in mir."

"Baby L ist entstanden, als ich auf jeden Fall in einer festen Partnerschaft war – und auch fest damit gerechnet habe, dass ich mit diesem Menschen für immer zusammenbleiben werde", erklärt Nathalie. "Leider hat mich dieser Mensch die Beziehung über komplett verarscht." Der Vater ihres ungeborenen Kindes habe versucht, sie für Geld und Ruhm auszunutzen. Außerdem soll er ihr gegenüber handgreiflich geworden sein.

"Ich wurde sogar in der Schwangerschaft mehrfach betrogen, obwohl ich diese Person angefleht habe, mir das wenigstens nicht in der Schwangerschaft anzutun", erzählt sie ihren Fans. Insgesamt soll ihr Ex sie mit über 32 Frauen betrogen haben! Wie schrecklich! Wie schrecklich!

