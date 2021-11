Lena Gercke: Mama-Glück! Jetzt zeigt sie es allen

Die Gewinnerin der ersten Staffel "Germany's Next Topmodel" ist nicht gerade für viele Einblicke in ihn Privatleben bekannt. Lena Gercke hält nicht nur ihre kleine Familie gerne aus der Öffentlichkeit heraus, auch über ihre Beziehung zu Produzent Dustin Schöne dringt nicht viel an die Öffentlichkeit. Umso schöner, wenn das Model dann doch einmal einen Blick hinter die Kulissen gewährt. Ihre knapp 3 Millionen Followern auf Instagram bekommen jetzt nämlich ausnahmsweise mal einen privaten Schnappschuss der 33-Jährigen zu sehen: