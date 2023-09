Nathalie Volk & Frank Otto: Also doch! Hochzeit und ein Baby

Ihre Liebe sorgte von Anfang an für großen Aufruhr. 2015 lernten sich Frank Otto und Nathalie Volk kennen und lieben. Damals war die Beauty gerade einmal süße 18. Das Model hat dem Millionär komplett den Kopf verdreht. Doch schon 2020 kam es zur Trennung. Nathalie verliebte sich in Timur, einen Hell's Angel und zog in die Türkei. Franks Herz war zerbrochen - doch er unterstütze seine große Liebe weiter und war für sie da. Und das hat sich ausgezahlt: Mittlerweile sind die beiden wieder ein Paar - und schmieden nun große Pläne...