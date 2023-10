Nathalie Volk: Gefährliche Enthüllung! Sie spielt mit dem Feuer

Ob sie sich das gut überlegt hat? Gerade veröffentlichte Nathalie Volk ihre Memoiren. Mit gerade mal 26 Jahren, aber sie hat ja auch einiges zu erzählen … Zum Beispiel brisante Details über ihre Beziehung zu Timur A. – einem wegen Totschlags verurteilten Hells-Angels-Rocker! Seinetwegen verließ Nathalie 2021 ihren Langzeit-Lover, Unternehmer Frank Otto, wanderte in die Türkei aus und verlobte sich sogar mit Timur. Doch nach ein paar Monaten war alles aus: "Frank hat mich rausgekauft", so Nathalie später. "Er hat mir geholfen, da rauszukommen." Gerade noch mal gut gegangen, könnte man sagen. Bis jetzt. Denn was Nathalie nun über ihren Verflossenen schreibt, lässt den harten Rocker wie einen Liebes-Trottel dastehen – und das dürfte ihm nicht gefallen!