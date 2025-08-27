Versöhnung mit Pietro möglich?

Laura Maria Rypa macht Kampfansage: Sie will nicht aufgeben

Seit dem 17. August fragen sich Fans, ob die Trennung von Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi endgültig ist. Jetzt gibt es Neuigkeiten.

Kurz vor der Trennung wirkten sie noch so glücklich: Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa küssen sich leidenschaftlich auf den Mund. - Foto: IMAGO / pictureteam

Nur kurz vor der Trennung wirkten Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa noch sehr glücklich.

© IMAGO / pictureteam

VonAnna Peters
Online-Redakteurin und Senior Specialist Reach
Uhr

Laura Maria Rypa (29) steht aktuell vor der Herausforderung, ihr Leben mit zwei kleinen Kindern, Hausbau, vier Hunden und weiteren Haustieren neu sortieren zu müssen. Seit der Trennung von ihrem Verlobten Pietro Lombardi (33) lebt sie allein im gemeinsamen Haus in Köln. Pietro wiederum soll ausgezogen sein, wurde zwischenzeitlich in Karlsruhe vermutet, zuletzt aber beim Shoppen in Düsseldorf gesichtet. Dabei wirkte er entspannt, gab sich auch bei seinem ersten Konzert seit dem Scheitern seiner Beziehung in Bad Elster zuversichtlich und familiennah. Seine Kinder seien sein Ein und Alles, er werde immer für sie da sein, erklärte der Sänger auf der Bühne.

Laura Maria offenbart, wie schlecht es ihr wirklich geht

Doch wie geht es Laura? Schlecht! Wie sie in einer aktuellen Insta-Story verriet, hat der Stress der letzten Wochen Spuren hinterlassen. "Ihr seht es selbst, ich bin in den letzten Wochen extrem dünn geworden", so die zweifache Mutter neben einem Foto, das sie im Seitenprofil zeigt. Sie habe keine Zeit für Sport gehabt und wenig gegessen. "Ich war unter großem Stress" und "Nicht immer läuft alles perfekt." Derzeit befinde sie sich in einer Phase, in der es ihr "nicht gut geht".

Pietro Lombardis neustes Update wiederum sorgte für große Verwirrung >>>

Hausbau bleibt an ihr hängen

Hinzu kommt: Das Haus-Projekt, an dem Pietro und Laura bislang zusammen arbeiteten, scheint nun an Laura hängenzubleiben. "Haus-Update: Die Baustelle führt sich gerade endlos an. Überall liegt Arbeit vor." Nichts sei fertiggestellt, die Sache wachse ihr langsam über den Kopf. "Manchmal weiß man gar nicht, wo man anfangen soll, es wirkt wie ein riesiger Berg, der einfach nicht kleiner wird."

Kampfansage: Sie will ihre Hunde niemals abgeben

Trotzdem will Rypa kämpfen – vor allem für ihre Hunde! Sie habe zuletzt zahlreiche Nachfragen gestellt bekommen, "ob ich meine vier Hunde abgeben oder wie das Ganze ablaufen wird". Damit bezieht sie sich natürlich auf die Trennung und ihre Konsequenzen. Doch aufgeben ist keine Option. "Aber für mich kommt das NIEMALS infrage. Komme was wolle. Ich würde jeden Weg versuchen, um meine Hunde zu behalten. Im Leben denk ich keine Sekunde daran, sie abzugeben", stellt die Blondine in ihrer aktuellen Insta-Story klar.

+++ Pietro Lombardi bricht sein Schweigen: Unglaublich, was er jetzt zu sagen hat +++

Gibt es doch noch Hoffnung für ein Liebes-Comeback?

Wie sie die ganze Arbeit als potenziell alleinerziehende Mutter stemmen will, weiß Laura Maria Rypa offenbar selbst noch nicht. Vielleicht wird es aber gar nicht so weit kommen, denn wie Pietros bester Freund Filip Pavlović (31) nun gegenüber RTL erklärte, schätzt er die Trennung als eine Art Kurzschlusshandlung ein: "Das sind noch mal ganz andere Baustellen, die die beiden haben. Und deshalb war es vielleicht eine Überreaktion, vielleicht auch nicht." Er scheint offenbar nicht von einer endgültigen Trennung auszugehen – auch wenn er sich hier vage hielt und sagte, die Lage nicht final einschätzen zu können.

StarsDeutsche StarsLaura Maria RypaFilip PavlovićTrennungenPromi-PaarePietro Lombardi
inTouch Newsletter

Noch mehr Star-News

Abonniere unseren Newsletter und wir versorgen dich täglich mit den wichtigsten Promi-News zu deinen Lieblingsstars

inTouch - Dein Promi-Magazin mit den heißesten News zu deutschen Promis und internationalen Stars.
inTouch Magazin

inTouch ist das wöchentliche People-Magazin, das ganz dicht an den Stars dran ist.

Abo abschließen

Unter dem Dach der Bauer Media Group entstehen Tag für Tag Produkte, die Millionen von Menschen quer durch Europa begeistern. Unser Portfolio reicht dabei von Print- und Online-Publikationen über Audio-Entertainment bis hin zu Online-Vergleichsportale.

© 2025 Bauer Media Group