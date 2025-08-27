Laura Maria Rypa macht Kampfansage: Sie will nicht aufgeben

Wie sie die ganze Arbeit als potenziell alleinerziehende Mutter stemmen will, weiß Laura Maria Rypa offenbar selbst noch nicht. Vielleicht wird es aber gar nicht so weit kommen, denn wie Pietros bester Freund Filip Pavlović (31) nun gegenüber RTL erklärte, schätzt er die Trennung als eine Art Kurzschlusshandlung ein: "Das sind noch mal ganz andere Baustellen, die die beiden haben. Und deshalb war es vielleicht eine Überreaktion, vielleicht auch nicht." Er scheint offenbar nicht von einer endgültigen Trennung auszugehen – auch wenn er sich hier vage hielt und sagte, die Lage nicht final einschätzen zu können.