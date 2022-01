Nico Santos: Damit hat niemand gerechnet!

Clarissa startet durch

Doch obwohl seine kleine Schwester Clarissa ähnlich musikalisch talentiert ist und zusammen mit ihm und ihren Eltern seine Single "End of Summer" aufnahm, droht dem Popstar keine Konkurrenz aus den eigenen Reihen. Die Journalismus-Studentin zieht es nämlich in einen ganz anderen Bereich des TV-Universums: Sie möchte unbedingt vor die Kamera und schnuppert gerade in ihrer mallorquinischen Heimat erste Berufsluft bei einem Lokalsender. "Mein Traumberuf ist ohne Frage Moderation", verrät sie.

Clarissa, die auf der Sonneninsel aufgewachsen ist, könnte sich durchaus vorstellen, in Deutschland durchzustarten. Und da etwas Vitamin B nie schaden kann und Beziehungen gerade beim Fernsehen eine wichtige Rolle spielen, trifft es sich gut, dass ihr großer Bruder in der zurückliegenden Staffel als Coach bei "The Voice of Germany" dabei war. Immerhin konnte das Format gerade zehntes Jubiläum feiern – eine gute Gelegenheit, für die kommende elfte Staffel auf junge, frische Gesichter zu setzen und das bisherige Moderatoren-Team Thore Schölermann und Lena Gercke auszutauschen. Und wer wäre besser geeignet als Clarissa, die auch noch ein Händchen für Musik hat? Vielleicht kann Nico ja ein gutes Wort für sie einlegen. Und falls es nicht klappt – an gesangsorientierten Castingshows herrscht ja nun wirklich kein Mangel im hiesigen TV …

