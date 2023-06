Nico Santos: Geheimnis um seine Frau Aileen gelüftet

In der letzten Sendung von "Sing meinen Song" erinnert sich Nico an das erste Treffen mit seiner Aileen. "Ich und Aileen kennen uns seit elf Jahren", erzählt er. "Wir haben uns kennengelernt in einem Club, wir haben da beide gearbeitet und ich habe jeden Abend gesungen." Anfangs waren sie nur gute Freunde. Als der Musiker nach Köln ziehen wollten, gewährte ihm Aileen ein Dach über den Kopf. "Ich fragte mich: 'Wo kann ich denn da pennen?' Dann dachte ich: 'Bei Aileen.'"