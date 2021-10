„The Voice of Germany“-Jury 2021: 4 Rauswürfe! Das sind die neuen Juroren

Nico Santos

Als Online-Coach überraschte Nico Santos die Juroren von "The Voice of Germany" 2019 eiskalt von hinten. Sein bereits ausgeschiedenes Talent Lucas Rieger belegte am Ende sogar Platz drei! 2020 saß der Singer-Songwriter, der auf Mallorca aufwuchs, dann zum ersten Mal live und in Farbe auf den Roten Stühlen und visiert natürlich den ersten Platz an. Zwar reichte es am Ende nicht für die Siegerkrone, doch dafür sicherte er sich mit seinem Duo Mael und Jonas Platz 3 bei "The Voice of Germany".