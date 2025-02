Nikola Glumac: Nach seinem Verschwinden – Fans decken Fake auf

Was steckt hinter der aufgelösten Instagram-Story von Kim Virginia, in der sie vom Verschwinden ihres Verlobten spricht? Seitdem die Influencerin im Netz klagte, nichts mehr von Nikola gehört zu haben, blieb es still auf ihrem Kanal. Ist dem Ex-"Temptation Island"-Kandidaten etwas zugestoßen? Die Sorge war groß, doch Fans scheinen der Sache auf den Grund gegangen zu sein.

Unter dem letzten Pärchenfoto der beiden, das Nikola nach dem Unfall in Australien noch mit Halskrause zeigt, decken Fans auf: Der "Promis unter Palmen"-Teilnehmer wäre gar nicht verschwunden – zumindest nicht auf Social Media! Während ein Nutzer ein Update fordert und kommentiert: "SOS – Kim wir brauchen ein Lebenszeichen von dir und Nikola", geben andere Nutzer unter dem Kommentar Entwarnung: "Nachdem er Follower-Anfragen annehmen kann, scheint bei ihm alles gut zu sein", stellt ein Fan klar. Ein anderer bestätigt: "Er hat mich heute Morgen auf Instagram angenommen" – dem Morgen, nachdem ihn Kim indirekt in ihrer Story als vermisst gemeldet hatte.