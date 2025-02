Claudia Obert: Freund Max Suhr – so läuft die Beziehung wirklich

Wie eng sie verbunden sind, zeigt auch ein Tattoo, dass Max sich stechen ließ. Seine linke Wade ziert mittlerweile das Wort "Maxmaus" – der Spitzname, den Claudia ihrem Max liebevoll verpasst hat.

Warum die Beziehung trotz Altersunterschied so gut funktioniert? Das Paar lebt nach wie vor in getrennten Wohnungen, sodass nicht viel Raum für Streitigkeiten bleibt. Warum sie auch weiterhin nicht zusammenwohnen wollen? Angeblich wegen Claudias Schnarchen. "Da muss er in der Badewanne schlafen, weil ich so schnarche. Bei mir will keiner einziehen!", witzelte sie bereits im November 2024 im Interview mit RTL.