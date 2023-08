Nino de Angelo: Blitz-Hochzeit mit seiner Simone - jetzt muss es schnell gehen

Die Hochzeitsplanungen mit Freundin Simone laufen auf Hochtouren. Nino will in Las Vegas heiraten. Und nur im kleinen Kreis. "Ich will jetzt kein großes Fass aufmachen", sagt der Schlagerstar. Und wann? Vor seinem 60. Geburtstag im Dezember noch. "Die Hochzeit, sie ist mein Geschenk an mich zu meinem Geburtstag, ich heirate die Frau, die ich liebe!"

Doch woher kommt der Sinneswandel? Warum die schnelle Heirat? Nino ist seit Jahren schwer krank. Lymphdrüsenkrebs, Stimmbandlähmung, Immunthrombozytopenie (eine Autoimmunkrankheit), COPD (eine chronische Lungenkrankheit) – die Krankenakte des Sängers ist lang. Und hausgemacht. "Ich schiebe es auf den erhöhten Alkohol- und Nikotinmissbrauch", zeigt sich der Sänger ehrlich. Und auch darauf, dass er über 30 Jahre lang Kokain zu sich nahm.

Heilung gibt es nicht. Nino de Angelo: "Ich weiß, dass ich keine 80 werde. Und ich weiß, dass ich sterben werde", sagt er. Jetzt will er die Zeit einfach genießen und die Liebe seines Lebens heiraten...