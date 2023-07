Nino de Angelo: Hochzeit-Hammer für den 59-Jährigen

Der Schlagersänger erzählt im Interview mit "tz", wann es genau so weit sein soll und wo er zum fünften Mal heiraten will. Im Dezember wird Nino 60 und möchte sich zu seinem runden Geburtstag ein ganz besonderes Geschenk machen: "Das ist mein Geschenk zu meinem Geburtstag, ich heirate die Frau, die ich liebe. Nicht in Deutschland, sondern in Las Vegas."

Trotzdem erklärt er, dass er "kein großes Fass aufmachen" wolle, da er ja bereits vier Mal verheiratet war, weshalb die Trauung ohne Kinder stattfinden wird: "Zu dem Kleinsten habe ich leider keinen Kontakt, das geht mit der Mutter nicht, das gibt nur Streit und bringt nichts. Aber die Türen stehen für meinen Kleinen immer offen", erklärt Nino.