No Angels: Trauriges Geständnis! Die bittere Vergangenheit holt sie wieder ein

Im Gegensatz zu früher kann die Band jetzt ihre Auftritte auch genießen. "Es ist viel entspannter. Wir sind endlich selbstbestimmt und keine Marionetten mehr", sagt Jessica. Was sie damit meint? "Es war damals so viel, dass wir extra Menschen um uns herum hatten, die jede Sekunde des Tages geplant haben. Als wir wieder angefangen haben, gemeinsam zu arbeiten, war unsere erste Bedingung: Es darf nicht so stressig werden wie früher. Wenn man es einmal falsch macht, weiß man, was man beim nächsten Mal besser machen sollte. Wir wollen unsere Auftritte genießen, und das geht nur, wenn man zwischendurch Pausen zum Atmen hat. Das heißt: Wir fahren auch immer wieder nach Hause, um unsere Familien zu sehen."

Wie sehr das die jungen Frauen, damals alle gerade einmal um die 20, mitgenommen hat, bekamen die Fans natürlich nicht mit. "Damals war es einfach ein riesengroßer Hype und ein Terminkalender, der keine einzige Lücke hatte. Heute ist es so, dass wir die Momente, vor allem auch auf der Bühne, viel mehr wahrnehmen können. Damals ist einfach alles an uns vorbeigezogen. Heute sind wir mit vielen Fans auf Du und Du." Müssen die treuesten Anhänger denn eine erneute Trennung fürchten? "Nein, das wird so schnell nicht wieder passieren", verspricht Lucy. Die Girlpower ist mit voller Kraft zurück!