Norbert Rier: Groupie-Alarm auf Tour! So steht seine Frau dazu

Nik P.

Pillen-Drama! "Ich war körperlich und psychisch komplett am Ende"

Jetzt berichtet Nik P. von der schwersten Zeit seines Lebens. Er wäre beinahe aus dem Loch, in das ihn die Schmerzmittel beförderten, nicht mehr herausgekommen. So gab ihm seine Frau die Kraft weiterzumachen...*Triggerwarnung: In diesem Artikel geht es um Suizid. Bei manchen Menschen kann dieses Thema negative Reaktionen auslösen. Bitte sei achtsam, wenn das bei dir der Fall ist!