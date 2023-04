Oana Nechiti: Trennung! Jetzt wagt sie einen Neuanfang

Auf ihren Instagram-Account postet Oana ein Foto von sich, auf dem sie ihre neue Haarpracht präsentiert und schreibt dazu: "Blondes have more fun haben sie gesagt... dieser Frühling steht für Spaß, Neuerfindung und einfach machen. Ich weiß rot ist meine Farbe, aber gerade nicht mein Thema."

Die Meinung ihrer Fans geht in den Kommentaren stark auseinander: Die einen lieben Oanas neuen Look, den anderen haben ihre roten Haare besser gefallen. "Gefällt mir nicht an dir, sorry.", schreibt ein User. Doch von Freundin Amira Pocher bekommt die Tänzerin Zuspruch: "Oh mein Gott love it!", schreibt die Frau von Oliver Pocher unter ihren Beitrag. Schlussendlich muss es ja auch nur Oana selbst gefallen.

