Oana Nechiti: Von diesem "Rote Rosen"-Star schwärmt sie heute noch!

Die gebürtige Rumänin wurde durch die Tanzshow "Let's Dance" bekannt, in der sie von 2013-2018 als Profitänzerin mitmachte. Danach unterstützte sie junge Gesangstalente von 2019 bis 2020 in der Jury von "Deutschland sucht den Superstar". In Erich Klann, der ebenfalls "Let's Dance"-Profitänzer war, verguckte sie sich schon 2009. Mittlerweile lebt das Paar in Paderborn und hat zwei gemeinsame Söhne.