Oksana Kolenitchenko: Ungewisse Zukunft! "Es sind viele Tränen geflossen!"

Durch DSDS wurde Oksana Kolenitchenko vor zehn Jahren im TV bekannt. Dabei ist sie alles andere als ein Casting-Mäuschen. Zusammen mit ihrem Mann führte sie zunächst einen exklusiven Club in Berlin. Den verkauften sie Jahre später um nach Amerika auszuwandern. Schließlich landeten sie in Los Angeles und eröffneten die "The Next Door Lounge". Mittlerweile sollte auch diese verkauft werden - dabei gab es aber ein Problem: Sie mussten schnell was neues finden, um in Amerika zu bleiben. Wie sollte es also weitergehen?