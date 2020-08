„Goodbye Deutschland“: So geht es Oksana Kolenitchenko heute

Mit ihrer Stimme begeisterte Oksana Kolenitchenko 2013 bei DSDS das Publikum. Doch der Traum von der großen Karriere hatte sich bereits im Recall ausgeträumt. Statt ihre musikalischen Ziele weiter zu verfolgen, entschied sich die Russin damals für Mann und Kinder. Als es in der VOX-Sendung "Promi Shopping Queen" 2019 ein Wiedersehen mit dem ehemaligen DSDS-Sternchen gab, lief noch alles rund. Gemeinsam mit ihrem Mann Daniel und ihren zwei Kindern Milan und Arielle wohnte Oksana Kolenitchenko in einer luxuriösen Penthouse-Wohnung in Berlin. Trotzdem die gebürtige Russin - ohne Abitur in der Tasche - ihre Karriere zu Gunsten ihrer Kinder gekickt hatte, führte die damals 32-Jährige ein Leben in Saus und Braus. Mit ihrem Nobel-Nachtclub „The Pearl“ hatten sich Oksana und Daniel Kolenitchenko rasant einen Namen in der Berliner Nachtszene gemacht. Doch der Glamourfaktor war den beiden nicht genug!