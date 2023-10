Oksana Kolenitchenko: "2024 wird ein besonderes Jahr für uns" - Sie spricht über ihre Auswanderungspläne

In Berlin haben Oksana Kolenitchenko und ihr Mann Daniel bereits erfolgreich einen exklusiven Club geführt. Doch die beiden wollten mehr und haben sich ihren Traum von Amerika erfüllt. In Los Angeles haben sie vor einigen Jahren die "Next Door Lounge" eröffnet - trotz Corona-Krise wurde auch die super erfolgreich.

Im Mai allerdings verriet die schöne Blondine bei Instagram: "Time to say goodbye - auch wenn es mir unglaublich schwerfällt, verkaufen wir jetzt final die "Next Door Lounge" zum schnellstmöglichen Zeitpunkt. Die letzten Jahre waren hart. Mit allen Höhen und Tiefen, Gesundheit - Pandemie - Umzug … wir haben alles gegeben und können sagen, wir haben es geschafft." Mittlerweile leben sie in Las Vegas - aber wie soll es in Zukunft weitergehen. Und vor allem wo?