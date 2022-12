Oli P. & Ehefrau Pauline: Heftiger Schicksalsschlag! Ihre Liebe hing am seidenen Faden

Aber dann schlug das Schicksal erneut zu: Bei der Operation war doch einiges verletzt und in Mitleidenschaft gezogen worden. Wie viele andere Patienten mit derartigen Eingriffen leidet auch Pauline Petszokat an Missempfindungen. Sie hört Geräusche, die nicht da sind, oder riecht etwas, das ebenfalls nicht existiert. Oli P.: "Es sieht so aus, als wenn sie höchstwahrscheinlich nie wieder hundertprozentig gesund wird. Wir gucken immer Schritt für Schritt, wie es weitergeht, und beobachten, ob es neue Ansätze oder neue Medikamente gibt."

Anfangs schwieg das Paar über die Krankheit. Die Öffentlichkeit erfuhr erst davon, als Pauline ihre geplante Teilnahme an Florian Silbereisens Show "Schlagerlovestory" im Juni 2020 absagen musste. Eigentlich wollte sie mit Oli.P ihr Lieblingslied "Kleine Taschenlampe brenn’" in der Show präsentieren. Nun sang er allein.