Oliver Pocher: Das sagt er zu Pietro Lombardis DSDS-Aus!

In einer Videobotschaft an seine Fans - einen Tag vor dem DSDS-Finale - gibt der dreifache Vater bekannt, dass seine Zeit als Juror nun vorbei ist. Er erklärte außerdem, dass er sich von RTL einen besseren Umgang gewünscht hätte: "Was mich ein bisschen enttäuscht hat, ist die Art und Weise, wie man in dem Moment mit mir umgegangen ist."