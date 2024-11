Dieter Bohlen: Knallharte Abrechnung nach dem DSDS-Finale!

Christian Jährig ist Deutschlands Superstar 2024. Er konnte im großen Finale alle überzeugen und sich gegen seine drei DSDS-Mitfinalisten Nissim Mizrahi, Philip Matas und Tom Mc Conner durchsetzen. Der 30-Jährige war schon früh ein Favorit der Jury und sang sich spätestens im Finale mit "My Heart Will Go On" in die Herzen aller Zuschauer und der Jury-Mitglieder. Doch jetzt rechnet DSDS-Urgestein Dieter Bohlen mit der aktuellen Staffel ab. War der Erfolg der diesjährigen Staffel doch nur Illusion?