Oliver Pocher: Die nächste Ehe ist gescheitert! Darum hält es niemand mit ihm aus

Fangen wir von hinten an. Amira Pocher lässt sich scheiden. Das Ehe-Aus im verflixten 7. Jahr Liebe ging von ihr aus. Sie bescheinigte ihm fehlende emotionale Reife. "Ein gestandener Mann, der mit sich im Reinen ist, der eine emotionale Intelligenz besitzt, der weiß, was er will, was er kann und was er hat – warum sollte der sich ein 22-jähriges Mädchen suchen, das überhaupt nicht auf seinem Stand sein kann?!", erklärt sie und wettet, dass seine Neue höchstens Anfang 20 sein wird. Ein Freund erklärte, die Mutter von zwei Söhnen (3, 4) habe sich von ihm "weg-emanzipiert". Außerdem bezeichnete sie Oliver als extrem harmoniesüchtig. Bei der gelernten Visagistin hörte sich das nach "ziemlich langweilig" an.

Dass er aber auch anders kann, zeigte Pocher bei Tennisspielerin Sabine Lisicki. Sie waren von 2013 bis 2015 ein Glamour-Paar – bis sie zufällig von ihrem Manager erfuhr, dass er sie betrügt. Damit schoß er sich ins Aus.

Mit der ehemaligen "Bachelorette" Monica Ivancan hielt es immerhin vier Jahre. Doch "der Alltag" der beiden war gar nicht lustig. Nach der Trennung floss viel böses Blut. Bei Alessandra Meyer-Wölden war angeblich die unterschiedliche Herkunft der Grund für die Scheidung. "Das hat für die ein oder andere Diskussion gesorgt. Es hat nicht sein sollen!" Seine Liebes-Bilanz ist nichts, worauf der 1,70 Meter kleine fünffache Vater stolz sein kann. Werde endlich erwachsen, Oliver!