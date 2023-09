Amira & Oliver Pocher: Nach Ehe-Aus - Jetzt äußert sich ihr Bruder

Vor wenigen Wochen wurde es offiziell: Amira und Oliver Pocher haben sich getrennt. Nach monatelanger Ehekrise zogen die Pochers endgültig den Schlussstrich, doch versicherten ihren Fans in ihrem Podcast "Die Pochers", trotz ihrer Trennung weiterhin ein Team bleiben zu wollen und für ihre Kinder da zu sein.

Nach wie vor hat das ehemalige Paar Gefühle für einander übrig, wie sie in den vergangenen Wochen in ihrem Podcast erklärten: "Ich kann dich nicht weinen sehen und mir tut das natürlich auch weh. Als wir uns das erste Mal umarmt haben, habe ich schon gesehen, dass du rote Augen hast." Dann seien auch bei ihr die Dämme gebrochen, denn: "Du bist mir natürlich nicht egal!", erklärte Amira. Doch ein Liebescomeback dementierten die Pochers. Jetzt äußert sich erstmals ein Familienmitglied zu der Trennung: Amiras Bruder Ibrahim packt in der neuen Folge von Amiras Podcast "Hey Amira!" aus.