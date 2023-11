Oliver Pocher: Erneuter Seitenhieb gegen Ex Amira! "Da fehlt ihr die emotionale Reife"

Amira Pocher soll mit ihrem jetzigen Lover bereits während ihrer Ehe mit Oliver Pocher angebandelt haben. Das war ein großer Schock für Olli. Wie geht er jetzt mit seiner Ex um? "Also ich von meiner Seite versuche, im Interesse der Kinder, relativ normal zu sein. Ich sehe das bei Amira eher schwieriger. Also ich glaube, da fehlt ihr dann doch die emotionale Reife. Also es ist ja einfach so, man muss sich ja absprechen. Sie wohnt da ja direkt um die Ecke, dass man die Kinder regelmäßig sieht, aber das ist ihr Thema. Ich wäre da entspannter. Sie kann das nicht so trennen. Und das nervt mich halt. Ich kenne das ja auch, es sind immer wieder dieselben Sprüche: 'Nein ich würde nie so sein!' Sie hat ja auch den Stress mit Sandy mitbekommen. Und dann passiert eine Situation, und dann ist das alles nur blödes Gelaber.", erklärt Olli in der RTL-Sendung "Exclusiv Weekend".