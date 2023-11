Amira Pocher: Auf Instagram gelöscht! Olli findet das "wahnsinnig lächerlich"

Oliver und Amira Pocher liefern sich seit ihrer Trennung vor einigen Wochen eine öffentliche Schlammschlacht. Nachdem bekannt wurde, dass Amira wohl bereits mit einem neuen Mann anbandeln soll, platzte Olli der Kragen: Er schmiss seine Ex kurzerhand aus ihrem gemeinsamen Podcast "Die Pochers!" raus - und holte sich seine andere Ex, Sandy Meyer-Wölden, an seine Seite. In "Die Pochers! Frisch recycelt" sprechen Olli und Sandy über die Instagram-Aktivität von Amira...